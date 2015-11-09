أفضل 5 أسرّة تحول غرفة طفلك إلى قصص أسطورية

غرفة النوم هي الملاذ الآمن لطفلك للاسترخاء والتمتع بقضاء وقت لطيف ومرح داخلها، لذا من الرائع التفنن في انتقاء قطع الأثاث الخاصة بها خاصة أسرّة الأطفال التي يتم اللجوء إليها بعد قضاء يوم طويل للتمتع بنوم هادئ.

"سيِّدتي وطفلك" يقدم لك أجمل 5 أسرّة من الشخصيات الكارتونية المحببة للأطفال لتتمكني من تحويل غرفة طفلك إلى مكان أسطوري بالشخصية المحببة لديه ليجد عالمه الخاص والفريد داخل غرفة نومه الاستثنائية:



1- سرير عربة سندريلا

تعشق الفتيات الصغيرات قصص الأميرات وخاصة قصة سندريلا التي تنسجها الفتيات في مخيلتهن، متمنيات أن يتحولن إلى أميرات رقيقات ليصعدن في عربة اليقطينة المسحورة التي تحولت إلى عربة مذهلة لتصل سندريلا الجميلة إلى فارس أحلامها، لذلك اخترنا لك تصميمين فريدين لعربة اليقطينة المذهلة باللون الزهري والمصممة بأسلوب أسطوري يضفي سحراً وجمالاً على غرفة أميرتك الصغيرة.

2- سرير سبايدر مان

اجعلي طفلك بطلاً خارقاً وقومي برمي شباك العنكبوت في غرفته من خلال تصميم سرير لشخصية طفلك المحببة سبايدر مان لينتقل إلى خيال البطولات والقوة، وقد اخترنا لك سريراً يجسد شخصية رجل العنكبوت مصمم بطريقة مميزة ومجسمة تضفي جواً من المغامرة على غرفة طفلك، كما أنه سرير آمن يضفي الراحة والاسترخاء أثناء النوم.



3- سرير ميكي ماوس

الشخصية العالمية الشهيرة التي خطفت قلوب الأطفال ميكي ماوس، والتي لا يختلف طفلان على حبها، بإمكانك سيدتي انتقاء سرير ميكي ماوس لتنقلي غرفة طفلك إلى عالم والت ديزني بأشهر شخصية كارتونية بها، وقد اخترنا لك سريراً مصمماً بطريقة عصرية وجميلة يجسد شخصية ميكي ماوس بأذنيه الشهيرتين وألوانه المميزة ليضفي طابعاً من الحياة والكارتون على غرفة أطفالك.



4- سرير السفينة

رحلات السفن والمغامرات تستهوى الأطفال عند سماعها عندما تسردين لهم حكايات ومغامرات القراصنة والرحلات البحرية، ودائماً تلفت السفينة خيال الأطفال ويشرعون في مخيلتهم لركوبها والتجول بها لاكتشاف الجزر الغامضة، وقد اخترنا لك سريراً مجسماً على هيئة سفينة بحرية ليقضي طفلك عليه أسعد لحظاته مع قصصه البحرية المصورة ليحول الخيال إلى حقيقة ويصبح قبطان السفينة.



5- سرير هالو كيتي

هالو كيتي القطة الناعمة المدللة التي تعشقها الفتيات الصغيرات ويفضلن امتلاك كل ما تحتوي عليه شخصيتهن المحببة من صور، وقد اخترنا لك سريراً ناعماً أنيقاً مجسماً بشخصية هالو كيتي المحبوبة بشكل جميل ومميز يضفي روحاً من الجمال والسحر والجاذبية على غرفة طفلتك المدللة.

دليل محلات سرائر الأطفال في الرياض

• تويز أر أص

العنوان طريق الملك عبدالله الفرعي

هاتف : 3333 248

الأسعار: من 800 الي 1700 ريال



• تيرم تيرم

العنوان سوق العويس شارع العليا، الملك فهد، الرياض

الأسعار : من 500 الي 2000 ريال



• سيتي بلازا

العنوان : طريق خريص بجانب مجمع غرناطة الرياض

هاتف : 4823486

الأسعار : من 700 الي 1000 ريال



• ايكيا

العنوان : الطريق الدائري الشرقي، الفاروق، الرياض

الهاتف : 920004532

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