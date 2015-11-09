بالصور.. مشادات بين سعاد الخولى ورئيس"الصرف"فى اجتماع أزمة غرق الإسكندرية

وقعت مشادة كلامية كادت أن تصل إلى الاشتباك بين الدكتورة سعاد الخولى ، محافظ الإسكندرية بالإنابة و اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أثناء الاجتماع الذى عقد اليوم بالمقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية لمناقشة استعدادات الأجهزة و الإدارات لمواجهة أزمات نوات المطر القادمة.

وعنفت " الخولى " اللواء نافع على ضعف أداء الشركة خاصة عقب ضبط القوات المسلحة لسيارات للصرف الصحى بجوار مطار النزهة لا تشارك فى مواجهة الأزمة، وهو ما أثار حفيظة رئيس شركة الصرف الصحى ، قائلا " توليت المهمة منذ 5 أيام و لا أتلقى أوامر من مسئولى المحافظة كلها وهو أمر غير مقبول " معتبرا أسلوب حديث " الخولى " تطاولا عليه.

ورفض نافع استكمال الاجتماع قائلا " أرفض مواصلة الاجتماع بهذا الأسلوب " ما أثار غضب " الخولى " قائلة " اتفضل اطلع برة" ، مؤكدة أن لديها تفويضا من رئيس الجمهورية لمواجهة الأزمة ولا مكان لمقصر.

وقام اللواء عصمت الأشقر مدير مرور الإسكندرية بالحيولة دون تفاقم الأمور بين الطرفين واسترضاء اللواء محمود نافع الذى عاد إلى استكمال الاجتماع ورفع تقرير بمطالب شركة الصرف الصحى لوضعها فى خطة المحافظة لمواجهة النوة القادمة.

كانت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة عقدت اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة استعدادات كافة الأجهزة و الإدارات بالمحافظة لمواجهة أزمات نوات المطر القادمة والاطلاع على خطط التعامل العاجلة للتصرف مع الأزمة فى حينها للربط بين جميع الأجهزة بعضها البعض، ومحاولة تفادى ما حدث فى المرات السابقة، وذلك بحضور اللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام وجميع رؤساء الأحياء ورؤساء المديريات بالمحافظة ومديرى المرافق والإدارات بالمحافظة .

وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى مدى الاستعدادات لكل مديرية وكافة الخطط السارية والبديلة لكل من الصرف الصحى والرى الكهرباء والمياه والصحة والمرور والطرق والزراعة والتضامن الاجتماعى لمواجهة الأزمة ووضع حلول عاجلة للمشاكل التى تواجهم وكذلك الاستماع إلى الحلول المطروحة من الإدارت.

ووجهت الخولى برفع الاستعدادات وحالة الطوارئ بكل مديرية وإدارة وتشكيل غرف عمليات بها لتلقى الشكاوى والعمل على مدار 24 ساعة ، مؤكدة ضرورة التعامل مع البلاغات فى خلال 30 دقيقة وإذا تم التأخير فى التعامل يتم إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فورا .

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