5 طرق تحميك من الإنفلونزا فى الشتاء

الإنفلونزا من الأمراض التى تصيب الملايين كل عام، خاصة مع قدوم فصل الشتاء والتعرض لبرودة الجو التى تتسبب فى الإصابة بالإنفلونزا والاستسلام للفيروسات التى تهدد الجسم وتجعلك غير قادر على ممارسة الحياة والرغبة فى الجلوس بالمنزل لفترة.

وكما جاء فى صحيفة" التليجراف" البريطانية، فهناك خطوات يمكن اتخاذها للحد من فرص الإصابة بفيروس الإنفلونزا، ويوضح الدكتور Dr Ben Marshall، الخبير فى العدوى وعلوم التنفس فى the University Hospital of Southampton، أفضل الطرق للحد من العدوى لفيروس الإنفلونزا ومنها:

1- أن يبقى الشخص مسافة بعيدة عند ترحيبه وسلامه على أحد الأشخاص، وليس من الضرورى معانقة أحد أو تقبيله حتى لا تحدث العدوى بالفيروس.

2- ضرورة بقاء اليدين نظيفتين وغسلهما جيدا عند ملامسة أى سطح سواء مقابض الأبواب أو حتى المفاتيح الضوئية أو الهواتف، مع ضرورة غسل اليدين جيدا بعد الخروج من دورات المياه.

3- من الضرورى استخدام المناديل، سواء إذا عطس الشخص أو كان لديه سعال حتى لا تصيب الفيروسات المحيطين فى حالة الإصابة بفيروسات الإنفلونزا.

4- الحصول على 7 ساعات من النوم، حيث أثبتت الدراسات أن جهاز المناعة يواجه خطرا شديدا فى حالة عدم الحصول على قسط كاف من النوم، مما يتسبب فى ضعف الجهاز المناعى، ويكون الجسم أكثر عرضة لتقبل للفيروسات والبكتيريا.

5- ضرورة تناول لقاح الإنفلونزا، حيث يعتبر Dr Marshal أنه أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالإنفلونزا بالأخص لكبار السن والمصابين ببعض الأمراض الطبية كمرضى الجهاز التنفسى المزمن.

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