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ديلى ميل تحذر: تسخين الزيوت يحولها لمواد سامة والسمنة البلدى أفضل

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ديلى ميل تحذر: تسخين الزيوت يحولها لمواد سامة والسمنة البلدى أفضل ديلى ميل تحذر: تسخين الزيوت يحولها لمواد سامة والسمنة البلدى أفضل
نتائج خطيرة ومثيرة كشفت عنها دراسة عملية حديثة، حيث أفادت أن قلى الطعام فى دهون السمن الطبيعى البلدى أكثر صحة، لأن الزيوت النباتية عند تسخينها تنتج مواد كيميائية سامة يمكن أن تسبب السرطان وأمراض القلب والخرف.

وأوضح الباحثون أن الزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة، مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة تنتج مستويات عالية من "الألدهيدات" التى ترتبط بالإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة.

وعلى الرغم من أن زيت الزيتون يبدو أفضل خيار، لكن الزبدة، والسمنة البلدى تتفوق عليه عندما يتم تسخينها، وفقاً للباحثون.

ووجد الباحثون بقيادة البروفيسور مارتن جروتفيلد من جامعة دى مونتفورت فى ليستر، أن زيت الذرة أو زيت عباد الشمس تتضاعف بهما نسبة السمية لأكثر من 200 ضعف عندما يتم تسخينهما بالمقارنة بالنسبة المحددة دولياً، وذلك بعد أكثر من 20 سنة من البحث.

وتم ربط المواد الكيميائية السامة الناتجة عن تسخين الزيوت بأمراض القلب والسرطان والتشوهات أثناء الحمل، والتهاب وقرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى التاسع من شهر نوفمبر الجارى.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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