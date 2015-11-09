تعرف على أسباب الصلع وطرق حمايتك

الصلع إحدى المشاكل الصحية التى تصيب فروة الرأس، ويواجهها كثير من الأشخاص، وهناك عدة أسباب للصلع، منها ما يتعلق بالوراثة أو لأسباب أخرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حول ذلك يقول دكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، إن الصلع عبارة عن سقوط الشعر من أماكن مختلفة بفروة الرأس خاصة الناحية الأمامية من فروة الشعر.
>وعن أسباب ظهور الصلع يستكمل د. عياد قائلا: "هناك عوامل مختلفة وعدة أسباب لظهور الصلع وأهمها":
1)التغيرات الهرمونية.
>لذلك ينصح د. عياد بضرورة الاهتمام ومراعاة بعض النصائح لتجنب ظهور الصلع، مثل: الاهتمام بتناول الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والابتعاد عن استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وكذلك الإقلال من استعمال الجيل.
الصلع
>حول ذلك يقول دكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، إن الصلع عبارة عن سقوط الشعر من أماكن مختلفة بفروة الرأس خاصة الناحية الأمامية من فروة الشعر.
أسباب الصلع
>وعن أسباب ظهور الصلع يستكمل د. عياد قائلا: "هناك عوامل مختلفة وعدة أسباب لظهور الصلع وأهمها":
1)التغيرات الهرمونية.
>2)التغذية غير الصحية.
>3) استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.
>4) الإكثار من استخدام الجيل ومثبتات الشعر مجهولة المصدر.
>5)تمشيط الشعر بطريقة خاطئة.
طرق تجنب الصلع وتساقط الشعر
>لذلك ينصح د. عياد بضرورة الاهتمام ومراعاة بعض النصائح لتجنب ظهور الصلع، مثل: الاهتمام بتناول الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والابتعاد عن استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وكذلك الإقلال من استعمال الجيل.