أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أسباب الصلع وطرق حمايتك

Google+ Print
تعرف على أسباب الصلع وطرق حمايتك تعرف على أسباب الصلع وطرق حمايتك
الصلع إحدى المشاكل الصحية التى تصيب فروة الرأس، ويواجهها كثير من الأشخاص، وهناك عدة أسباب للصلع، منها ما يتعلق بالوراثة أو لأسباب أخرى.

الصلع


>حول ذلك يقول دكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، إن الصلع عبارة عن سقوط الشعر من أماكن مختلفة بفروة الرأس خاصة الناحية الأمامية من فروة الشعر.

أسباب الصلع


>وعن أسباب ظهور الصلع يستكمل د. عياد قائلا: "هناك عوامل مختلفة وعدة أسباب لظهور الصلع وأهمها":

1)التغيرات الهرمونية.
>2)التغذية غير الصحية.
>3) استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.
>4) الإكثار من استخدام الجيل ومثبتات الشعر مجهولة المصدر.
>5)تمشيط الشعر بطريقة خاطئة.

طرق تجنب الصلع وتساقط الشعر


>لذلك ينصح د. عياد بضرورة الاهتمام ومراعاة بعض النصائح لتجنب ظهور الصلع، مثل: الاهتمام بتناول الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والابتعاد عن استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وكذلك الإقلال من استعمال الجيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365