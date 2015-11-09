تعرف على أسباب الصلع وطرق حمايتك

الصلع

أسباب الصلع

الصلع إحدى المشاكل الصحية التى تصيب فروة الرأس، ويواجهها كثير من الأشخاص، وهناك عدة أسباب للصلع، منها ما يتعلق بالوراثة أو لأسباب أخرى.>حول ذلك يقول دكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، إن الصلع عبارة عن سقوط الشعر من أماكن مختلفة بفروة الرأس خاصة الناحية الأمامية من فروة الشعر.>وعن أسباب ظهور الصلع يستكمل د. عياد قائلا: "هناك عوامل مختلفة وعدة أسباب لظهور الصلع وأهمها":

1)التغيرات الهرمونية.

>2)التغذية غير الصحية.

>3) استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

>4) الإكثار من استخدام الجيل ومثبتات الشعر مجهولة المصدر.

>5)تمشيط الشعر بطريقة خاطئة.

طرق تجنب الصلع وتساقط الشعر

>لذلك ينصح د. عياد بضرورة الاهتمام ومراعاة بعض النصائح لتجنب ظهور الصلع، مثل: الاهتمام بتناول الطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والابتعاد عن استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وكذلك الإقلال من استعمال الجيل.