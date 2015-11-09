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دراسة صادمة..شوى وقلى اللحوم يرفع خطر الإصابة بسرطان الكلى..خليك فى المسلوق

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دراسة صادمة..شوى وقلى اللحوم يرفع خطر الإصابة بسرطان الكلى..خليك فى المسلوق دراسة صادمة..شوى وقلى اللحوم يرفع خطر الإصابة بسرطان الكلى..خليك فى المسلوق
يعتبر الشوى من أكثر الأمور الممتعة والصحية التى يمارسها الكثير من الأشخاص فى المنتزهات وفوق الأسطح، لكن حذرت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية من قلى أو شوى الدجاج أو اللحوم على الفحم أو على اللهب، لأنها ترفع من خطر الإصابة بسرطان الكلى.

وأظهرت الدراسة، أن تناول الكثير من الدجاج أو اللحوم الحمراء قد يزيد من فرصة الإصابة بالأمراض، كما أن طهيه على لهب مكشوف أو فى درجة حرارة عالية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن التفاعل الكيميائى الذى يحدث عند شوى أو قلى الدجاج أو اللحوم يخلق مواد كيميائية تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة، ويعتقد خبراء من جامعة تكساس أن هذه المركبات تزيد من خطر سرطان الخلايا الكلوية، وهو الشكل الأكثر شيوعاً من سرطان الكلى فى البالغين.

وأظهرت النتائج التى نشرت فى دورية السرطان الطبية، والتى شملت أكثر من 1350 شخصا، أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم المشوية كانوا أكثر عرضة لتطوير سرطان الخلايا الكلوية، بالمقارنة بالأشخاص الذين يتناولونها مسلوقة.

وأضاف الباحثون أنه زادت معدلات الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية فى السنوات الأخيرة فى الدول الغنية، لافتين إلى أن هذا يرجع جزئيا إلى تناول المزيد من اللحوم.

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مصر 365