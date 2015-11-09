فوائد البرتقال "كنز الشتاء".. يقاوم السرطان والبرد ويقوى النظر والمناعة

يطلق على البرتقال "كنز الشتاء" نظرًا لغناه بالفيتامينات ومضادات الأكسدة القوية التى تعزز صحة الجهاز المناعى فى موسم الشتاء البارد، كما أنه يحمى من الإصابة بالأنفلونزا والعديد من الفيروسات التى تهدد الحياة مثل أنفلونزا الطيور والخنازير.

ويحتوى البرتقال على كمية كبيرة من الكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، وحمض الليمون، وبيتا كاروتين، وألدهيد، وتنتج البرازيل أكبر قدر من البرتقال فى جميع أنحاء العالم.

ونوضح مجموعة من الفوائد المذهلة للبرتقال، وفقًا لموقع “Health” الأمريكى المختص بفوائد الأغذية، والعلاجات الطبيعية:

• عصير البرتقال يسرع من امتصاص الجسم للأدوية

• يقوى البصر والرؤية

• يساعد فى ضبط معدل ضربات القلب وضغط الدم

• يمنع السرطان

>واحدة من الفوائد الصحية الجيدة جدًا لعصير البرتقال هو أنه يساعد فى امتصاص الآثار البيوكيميائية والفسيولوجية من الأدوية التى تساعد فى علاج الأمراض، كما أنه يسرع من امتصاص الجسم للأدوية.>يحتوى البرتقال على نسبة جيدة من فيتامين (أ) ومحتويات الفلافونويد جنبا إلى جنب مع الجزيئات المضادة للأكسدة مثل ألفا وبيتا الكاروتينات، كريبتوزانتين بيتا، التى تمنح بشرة جيدة.>وكما نعلم جميعا أن فيتامين (أ) هو العنصر الأكثر أهمية للرؤية الجيدة وبالتالى يعمل على حفظ الأغشية المخاطية للعين.>عدد كبير من المعادن الموجودة فى البرتقال تساعد فى التحكم بمعدل ضربات القلب ويجعلها مستقرة ومعتدلة، كما انه يحتوى على الكثير من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم التى تتحكم فى عمل الصوديوم فى الجسم البشرى وتحافظ على ضغط الدم وضربات القلب.>بالإضافة إلى أن البرتقال يحتوى على الألياف ويفتقد عنصر الصوديوم والكوليسترول والدهون وهذا ما يجعله مفيد لصحة القلب.>يحتوى البرتقال على كمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة وغيرها من الفلافونويدات مثل ألفا وبيتا كاروتين والمركبات المضادة للأكسدة الأخرى التى تساعد فى الوقاية من السرطان وخاصة سرطان الرئة.