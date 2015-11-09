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التحكم فى سرعة القذف عند الرجال يرتفع بعد سن الخمسين

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التحكم فى سرعة القذف عند الرجال يرتفع بعد سن الخمسين التحكم فى سرعة القذف عند الرجال يرتفع بعد سن الخمسين
من المشاكل الجنسية الشائعة إلى حد كبير بين الرجال، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء سرعة القذف، منها الأسباب النفسية والعضوية، كما أن التعرض لسرعة القذف يرتبط بالإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

أسباب سرعة القذف


>عن أهم الأسباب التى تعرض الرجل للإصابة بسرعة القذف، يقول أستاذ مساعد أمراض الذكورة الدكتور محمد أبو حديد، إن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى لظهور مشكلة سرعة القذف عند الرجل، أهمها الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكر وأمراض القلب، وكذا تناول أنواع معينة من العلاجات، كالأدوية المخفضة لضغط الدم العالى، مضيفًا أنه فى العديد من الحالات ترجع مشكلة سرعة القذف فى المقام الأول للحالة النفسية.

أعراض سرعة القذف تقل لدى الرجال بعد الخمسين


>يؤكد محمد أبو حديد أن الرجال بعد الخمسين تنخفض لديهم بصورة كبيرة أعراض سرعة القذف، وتزيد قدرة الرجل فى التحكم بموعد قذف السائل المنوى. كما أن زيادة حجم البروستاتا يتسبب فى بعض الاحتقان البسيط فى الحوض، وهو ما يرفع من فرص الإثارة الجنسية لدى الرجل، ويجعله راغبًا فى تلك العلاقة بصورة أكبر من ذى قبل ومع تحسن قدرته على القذف يمثل الأمر تطورًا جيدًا فى العلاقة الجنسية لديه.
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