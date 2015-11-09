المرصد السورى: التحالف الدولى يقصف مناطق تحت سيطرة داعش بالحسكة

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن طائرات تابعة للتحالف الدولى الذى تقوده واشنطن، قصفت مناطق تحت سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى المسلح فى منطقة الهول فى محافظة الحسكة.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن - الذى يتخذ من لندن مقرا، حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الاثنين - إن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الحكومية السورية وعناصر داعش الإرهابى - أيضا - فى محيط مطار دير الزور العسكري، وسط تنفيذ الطيران الحربى عدة غارات على مناطق فى محيط المطار بمحافظة "دير الزور"السورية .

يشار إلى أن المرصد السورى لحقوق الانسان أعلن - فى وقت سابق - عن شن طيران التحالف الدولى غارات جوية استهدفت مناطق فى ريف بلدة "تل تمر" فى محافظة الحسكة، ألحقت خسائر بشرية فى صفوف مقاتلى تنظيم "داعش " الإرهابى المسلح.