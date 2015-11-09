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وكالة فارس تنشر كاريكاتير يسيئ لشهداء الإمارات فى اليمن

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وكالة فارس تنشر كاريكاتير يسيئ لشهداء الإمارات فى اليمن وكالة فارس تنشر كاريكاتير يسيئ لشهداء الإمارات فى اليمن
نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية كاريكاتير يسخر من الجنود الإماراتيين تحت عنوان "أجساد الجنود الإماراتيين القتلى في اليمن"، الذين استشهدوا فى اليمن، وأدى إلى موجة غضب بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، الذين اعتبروا الأمر "إساءة للموتى وشماتة في أهلهم".

وقد تناولت الوكالة من خلال هذا الرسم لحظة وصول الجنود الإماراتيين الذين قضوا في اليمن، أثناء مشاركتهم ضمن قوات التحالف التي تقاتل الحوثيين.

وقد دشن المغردون على تويتر هاشتاج #فارس_تشمت_في_شهداء_الامارات، ليتصدر الهاشتاغ قائمة المواضيع الأكثر انتشاراً، في الإمارات.

من جهته علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على الموضوع، قائلاً: "إيران بالعة عظم لا هو تكسر ولا انهضم فتئن وتمارس اللطم وينتهي بها المطاف في رسم كاريكاتير لطير يعبر عن فشلها الكبير... الأنين على قدر الألم."
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