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طائرات عراقية تلقى منشورات بمناطق الأنبار تمهد لتحريرها من داعش

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طائرات عراقية تلقى منشورات بمناطق الأنبار تمهد لتحريرها من داعش طائرات عراقية تلقى منشورات بمناطق الأنبار تمهد لتحريرها من داعش

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية اليوم الاثنين منشورات على مناطق الرمادى وهيت وكبيسة وراوة وعانة والقائم بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقياد العمليات المشتركة أن المنشورات تحوى توجيهات للقوات المسلحة العراقية من خلال إذاعة خاصة ، مع رقم خاص لإرسال المعلومات عن عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي، تمهيدا لتحرير الأنبار من قبضة التنظيم.

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولى نفذ 15 طلعة جوية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استهدفت مواقع داعش فى الرمادى والبغدادى وحديثة بالأنبار وسنجار والموصل فى نينوي، اسفرت عن مقتل العديد من الارهابيين وتدمير 17 موقعا قتاليا للتنظيم وأسلحة وسيارات ومدافع هاون للتنظيم.. كما نفذ طيران الجيش العراقى 13 طلعة جوية على مختلف قواطع العمليات لإسناد القوات العسكرية البرية.

وكان رئيس أركان الجيش العراقى الفريق عثمان الغانمى وصف وضع تنظيم(داعش) الإرهابى فى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار بأنه "يلفظ أنفاسه الأخيرة" وأصبح غير قادر على مواجهة القوات العراقية.. مؤكدا أنه سيتم تحرير الرمادى فى الايام القليلة المقبلة لتبدأ بعدها معركة تحرير نينوى شمال غربى العراق.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة كانت قد شرعت بالمرحلة الثانية لتحرير الرمادى فى يوم الأربعاء 7 أكتوبر وتقدمت صوب مركز المدينة من عدة محاور لتحكم حصار التنظيم من كافة الاتجاهات تمهيدا لتحريرها من قبضة داعش.. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى بدأت يوم الاثنين 13 يوليو ، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر، حيث تم خلالها عزل مدينتى الفلوجة والرمادى وفرض طوق أمنى حولهما وقطع خطوط إمداد داعش بالأنبار ومع سوريا.

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