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بالفيديو - في عيد ميلاده الـ41.. عندما وقف الكل يصفق لدموع الملك بلحظة الوداع

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بالفيديو - في عيد ميلاده الـ41.. عندما وقف الكل يصفق لدموع الملك بلحظة الوداع بالفيديو - في عيد ميلاده الـ41.. عندما وقف الكل يصفق لدموع الملك بلحظة الوداع

هي لحظات. مجرد لحظات. منها السعيدة ومنها الحزينة ولكن لأنك فريد من نوعك فستكون لحظة الوداع مميزة وفريدة من نوعها. لما لا وأنت ملك السيدة العجوز أليساندرو دل بييرو.

هو رمز إيطاليا ورمز يوفنتوس الذي ستبقى أهدافه ولمساته واحتفالاته في أذهان الجميع. حتى مشهد النهاية في إيطاليا سيبقى في الذاكرة إلى الأبد.

9 نوفمبر 1974. 9 نوفمبر 2015 عيد ميلاد سعيد يا دل بييرو.

ويحتفل دل بييرو بعيد ميلاده الـ41 أعوام مرت على الملك في ملاعب كرة القدم وبالتحديد بقميص السيدة العجوز يوفنتوس إذ قضى 19 عاما بالتمام مع يوفنتوس قبل أن يأتي مشهد النهاية ويرحل إلى أستراليا ومن بعدها إلى الهند.

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أهداف ولقطات ولمسات رائعة من الملك بقميص يوفنتوس ولكن يبقى مشهد النهاية هو الأصعب على جماهير السيدة العجوز.

يوفنتوس يستضيف أتلانتا في 13 مايو 2012 في أخر مباريات الدوري الإيطالي وأخر مباريات دل بييرو بقميص يوفنتوس.

دل بييرو أساسيا ويوفنتوس ضمن التتويج باللقب. والدقيقة 28 الكل يقف ويصفق.

جووووووووووول دل بييرو دل بييرو دل بييرو هدف رائع للملك في لقاء الوداع وعلى طريقته الخاصة.

الكل يصفق والكل يحتفل والكل يبكي فهذه أخر مرة يظهر احتفال الملك بقميص يوفنتوس.

المشهد الدرامي اكتمل. الدقيقة 57 دل بييرو يخرج من الملعب. وهنا انهمر الجميع في البكاء. دل بييرو يبكي. والحال ذاته للاعبي يوفنتوس ولاعبي أتلانتا أيضا وبالتأكيد الجماهير.

لأكثر من 5 دقائق الكل يصفق والكل يحيي ملك يوفنتوس دل بييرو والأخير لم يتماسك نفسه ليبكي وتكتمل لحظة الوداع.

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فيديو اليوم السابع

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