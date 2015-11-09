الفلسطينية نويل خرمان تجمع 600 ألف مشاهدة على يوتيوب خلال يومين... شاهدوا الفيديو

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية Hello للنجمة العالمية Adele، قرّرت الفنانة الفلسطينية، نويل خرمان، دمج أغنية النجمة البريطانية وأغنية السيدة فيروز "كيفك إنتَ"، بالنظر إلى التشابه الكبير والتقارب في معانيهما.

نويل قامت بتصوير الريمكس داخل أحد الستوديوهات اللبنانية. وقد حققت ما يفوق الـ 600 ألف مشاهدة عبر يوتيوب حتى تاريخه، حيث لفت صوت نويل انتباه مستمعيها، الذين أعجبتهم بالدرجة الأولى القدرات الصوتية التي تتمتع بها.

صوت رائع ومبادرة جميلة جمعتها فيها الشابة، نويل (17 عاماً)، ابنة الكرمل في حيفا، بين قديم فيروز وجديد الفنانة Adele؛ كيف لا، وأغنية كيفك إنت، أضافت إلى تاريخ الفن اللبناني أغنية توارثتها الأجيال.

نويل خرمان، تغنّي بخمس لغات، وسبق لها أن قامت بتسجيل أغنيتين باللغة الإنجليزية، تدعو فيهما إلى السلام والأمن والحب.

وبحسب صفحتها الشخصية على فيسبوك، تعمل نويل حالياً على تسجيل ألبوم يضمّ أغنيات تخاطب الإنسانية والسلام باللغتين العربية والإنجليزية. وكان ظهور نويل الأول على خشبة المسرح، وهي بعمر عشر سنوات، حينما شاركت في مهرجان الأغنية العربية في حيفا، وحازت المركز الأول. وتتقن نويل، التي تطمح إلى أن يتعرّف العالم إلى صوتها، وأن تصل إلى العالمية، الغناء الأوبرالي والكلاسيكي. وقد أصدرت أولى أغنياتها قبل ثلاث سنوات، بعنوان: "أمي"، من كلمات وألحان فوزان حمدان، ومن توزيع عماد هلون.

يُذكَر أنّ أغنية Hello قد حطمت الأرقام القياسية على موقع يوتيوب بتسجيلها 100 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط بعد إطلاقها، وتصاعد الرقم حتى بلغ 295 مليون مشاهدة حتى تاريخه.

وتندرج الأغنية ضمن البوم أديل المقبل بعنوان "25" الذي سيصدر في 20 نوفمبر، وهو الأول لها منذ 4 سنوات.

وليست المرّة الأولى التي تحطم فيها أديل الأرقام القياسية، إذ تجاوزت مبيعات ألبومها المسمّى "21"، عتبة الثلاثة ملايين أسطوانة، تم شراؤها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ليصبح الألبوم الأكثر مبيعاً في القرن الـ21.

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