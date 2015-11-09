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تظاهر فلاحين بكفر الدوار للمطالبة بتعويضهم عن غرق أراضيهم

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تظاهر فلاحين بكفر الدوار للمطالبة بتعويضهم عن غرق أراضيهم تظاهر فلاحين بكفر الدوار للمطالبة بتعويضهم عن غرق أراضيهم
تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية متحدى الإعاقة بالمنيا وبعض أعضاء الجمعية بخالص الشكر لوزارة الداخلية على الدور البناء الذى ظهر فيه الأمن بمحافظة المنيا خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأشادوا بالأثر الإيجابى من وجود مقعد متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى جميع لجان المحافظة، الأمر الذى ساهم فى التسهيل والتيسير على المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء إدلائهم بأصواتهم.

ومن جانبه، أكد اللواء مدير أمن المنيا على حرص وزارة الداخلية على روح التعاون ومد يد العون للجميع فى إطار مصلحة الوطن.

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مصر 365