جامعة أسوان تقرر وقف تعيينات مسابقة كلية الخدمة الاجتماعية

قررت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور منصور كباش، وقف القرارات الخاصة بتعيين مدرسين وأساتذة بكلية الخدمة الاجتماعية، بعد تلقى الجامعة شكاوى عديدة بشأن المسابقة.

وأكد الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار وقف التعيينات للمعينين ضمن المسابقة بكلية الخدمة الاجتماعية، جاء استجابة للشكاوى الكثيرة المقدمة للجامعة بشأن المسابقة التى أعلنت عنها الجامعة لتعيين أساتذة ومدرسين بكلية الخدمة الاجتماعية، لإدراجها ضمن كليات الجودة التى تشترط النسبة والتناسب بين عدد طلاب الكلية وأساتذتها.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أنه قرر فتح تحقيق فى المسابقة لمزيد من الإيضاح حول نتائج المسابقة، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة المسابقة بعد الوقوف على نتائج التحقيق وإيضاح الحقائق.

وأشار الدكتور كباش إلى أن الجامعة سوف تستكمل مسيرتها نحو عمل بناء للنهوض بالجامعة الوليدة التى صدر لها القرار الجمهورى رقم (311) بتاريخ 11/6/2013، بالاستقلال عن جامعة جنوب الوادى، وأصبحت تضم 15 كلية.

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