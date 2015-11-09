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"زراعة الشرقية" تبدأ فعاليات دورة تشخيص الأمراض النباتية

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"زراعة الشرقية" تبدأ فعاليات دورة تشخيص الأمراض النباتية "زراعة الشرقية" تبدأ فعاليات دورة تشخيص الأمراض النباتية
نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية حول تشخيص الأمراض النباتية، بقاعة أمراض النبات بكلية الزراعة، فى إطار خطة التعاون المشترك بين المديرية والكلية لتنفيذ دورات تدريبية للمهندسين لعام 2015.

افتتح الدورة الدكتورخالد جودة سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أهمية دور القوافل والدورات التدريبية التى تقدمها الكلية للدارسين، وتحدث عن أهمية هذه الدورة، والتى تعالج مشكلات الحاصلات الزراعية والاكتفاء الذاتى من المحاصيل، للحفاظ على الثروات المادية والمالية لصالح .

وكانت المحاضرة الأولى للدكتور محمود محمد عطية رئيس قسم أمراض النبات بالكلية، وتحدث خلالها عن أهمية تشخيص الأمراض النباتية ومسبباتها والأعراض، وأضاف الدكتور محمد رضا تهامى أستاذ الميكرو بولوجى بالكلية عن تشخيص الأمراض البكتيرية، بحضور مجموعة من المهندسين الزراعيين من مختلف الإدارات الزراعية.
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