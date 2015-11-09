تعيين مساعد لوزير الاسكان فى المنيا لانجاز مشروعات الصرف الصحى

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن المحافظة قامت بإعداد تقرير شامل حول الاماكن السياحية بالمحافظة لرفعه إلى وزير الآثار، موضحا أن السياحة تعتمد على الكثير من المقومات أهمها التوعية بكيفية استقبال السياح ونقل الاحساس لهم بالأمان وطالب بضرورة التوعية المستمرة للمواطنين بكيفية التعامل مع السياح.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجلس التنفيذي بحضور نواب برلمان 2015، واللواء حسن سيف مدير الأمن.

وأضاف صلاح الدين زيادة فى بيان اليوم، ان المحافظة تولى الصرف الصحي اهمية كبري، حيث التقي الشهر الجاري مع وزير الاسكان لبحث كافة المواضيع المتعلقة بشبكات ومحطات الصرف الصحي، وقام الوزير بتعيين مساعدا له في المنيا لانجاز كافة مشاريع الصرف الصحي، كما أن هناك خطة لانهاء كافة أعمال الصيانة للمحطات مثل محطة ابوقرقاص، وكذلك أعمال صيانة محطة تلة والتي تم الانتهاء من 50% منها، وجاري حاليا تشغيل محطة صرف صحي المنيا الجديدة، والتي تبلغ تكلفتها 356 مليون جنيه وستكون اضافة قوية لمنظومة الصرف الصحي في المحافظة.

وطالب محافظ المنيا، نواب البرلمان بمراجعة خطة الرصف بالمحافظة وتحديد الاولوية للطرق التي تحتاج الي الرصف والتي تخدم الاغلبية من المواطنين ،والتنسيق مع رؤساء المدن وادارة المرور لدراسة الطرق التي تعاني من ازدياد الحوادث بها، وضرورة وضع توقيت زمني للانتهاء من كافة مشاريع الصرف الصحي.

وكلف محافظ المنيا، رؤساء المراكز باعداد خطة متكاملة لرفع كافة المطبات داخل القرى والتي تم انشائها بشكل عشوائي وعمل محاضر فورية لمن يقومون بانشاء مطبات امام منزلهم.

وقال النائب مجدي ملك، إن المرحلة الاستثنائية الحالية تستوجب ضرورة الشعور بالتغيير، مؤكدا أن النواب هم مساعدون للجهاز التنفيذي، وهناك الكثير من المشاكل تحتاج للحل، مطالبا شركة المياه بدفع العمل في كافة المشاريع التي تعمل بها.

وطالب النائب شريف نادي بالانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بملوي، حيث يعاني الكثير من المواطنين من مشاكل كبيرة بسبب تاخر اعمال الصرف الصحي.

كما طالب النائب رياض عبد الستار بسرعة البدء في تشغيل المرحلة الثانية لمحطة معصرة ملوي، حيث تحتاج حوالي 15 مليون جنيه وأن التمويل موجود وحتى الآن لم تعمل، حفاظا على صحة المواطنين في ملوي.

واقترح النائب سمير رشاد عقد اجتماع بين النواب وشركة المياه والصرف الصحي، لمناقشة أبرز مشاكل المياه والصرف الصحي لوضع الحلول اللازمة لها.

ولفت النائب عادل بدوي إلى احتياج معظم الجهات والمؤسسات الى خبرات بشرية ذات كفاءة عالية، موضحا أن الجميع في قارب واحد بحثا عن مصلحة الوطن.

واستعرض النائب ايهاب عبد العظيم أحد المشاكل الخاصة بانشاء محطة مياه باحدى قرى مغاغة والاسراع في الانتهاء من العمل بها.

واستعرض المجلس كتاب وزير التنمية المحلية بشأن اجتماع رئيس الجمهورية مع الحكومة السبت الماضي والمتضمن تكليفات خاصة في بعض الموضوعات والقضايا الهامة، كما ناقش المجلس كتاب الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة وبيان اعمال متابعة الاستثمارات المركزية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الباب السادس بخطة عام 2015-2016 بمشروعات الحكومة والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية.