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محافظ الغربية:شراء 100 ماكينة رفع وطرد مياه لرفع مياه الأمطار

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محافظ الغربية:شراء 100 ماكينة رفع وطرد مياه لرفع مياه الأمطار محافظ الغربية:شراء 100 ماكينة رفع وطرد مياه لرفع مياه الأمطار
أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، توجيهاته بسرعة الانتهاء من شراء 100 ماكينة رفع وطرد مياه لسرعة التخلص من المياه المتراكمة نتيجة سقوط الأمطار طوال فصل الشتاء .

كما كلف بمتابعة خطوط الشبكات لمعالجة أى انسدادات وحصر وتقييم الخسائر والأضرار المادية والبشرية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

كما أصدر توجيهاته أيضا لرئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بانهاء أعمال محطة رفع صرف صحى بقرية الريانية مركز قطور قبل نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ بحضور رؤساء المدن والأحياء

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بضرورة مراعاة القواعد المنصوص عليها فى الانتخابات وتطبيق القانون لمنع وجود ملصقات إعلانية خاصة بالمرشحين على أسوار المدارس والمصالح الحكومية والمنشأت واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

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