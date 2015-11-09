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روما يعلن عن مدة غياب صلاح

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روما يعلن عن مدة غياب صلاح روما يعلن عن مدة غياب صلاح

أعلن نادي روما المدة التي سيغيب فيها نجمه المصري محمد صلاح عن الملاعب بعد إصابته القوية في كاحل القدم اليمنى التي تعرض لها في دربي العاصمة ضد لاتسيو الأحد.

وخرج صلاح من المباراة في الدقيقة 56 بعد التواء كاحله أسفل قدم سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو. وتحدث رودي جارسيا عن إمكانية إصابة النجم المصري بكسر في كاحله. ( اقرأ تصريحاته )

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أخر مستجدات إصابة صلاح، وأشار إلى أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع.

وأكد النادي أن صلاح تعرض لإصابة بسيطة في أربطة الكاحل بقدمه اليمنى، وأثبتت الآشعة أنه لا يوجد كسر في قدمه.

شاهد لقطة الإصابة

ويغيب صلاح عن مباراتي الفراعنة ضد تشاد في تصفيات كأس العالم 2018 يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

ووقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب على مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليكون بديل محمد صلاح مع . ( اقرأ التفاصيل )

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فيديو اليوم السابع

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