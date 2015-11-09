مدرب المقاصة: تفائلت عندما علمت تشكيل الأهلي.. وحمدت ربنا أن هذا اللاعب لم يشارك

كشف إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة الخطأ الذي وقع فيه مدرب الأهلي جوزيه بيسيرو خلال مباراة الفريقين الخميس الماضي في الدوري المصري الممتاز.

وأشار جلال إلى أنه كان سعيدا لعدم مشاركة لاعبه السابق ونجم الأهلي الحالي أحمد الشيخ في المباراة التي حسمها بهدف دون رد في الجولة الرابعة.

وقال لاعب الإسماعيلي والمصري السابق لإذاعة 9090:"الأهلي فريق لديه خبرة كبيرة وهذا كفيل بصنع مشاكل لأي فريق".

وأضاف "لكن لا يوجد فريق في العالم لديه 5 مهاجمين قريبين المستوى. هذا ما خدمنا في المباراة لأن الجميع طالب أن يلعب الأهلي بثنائي هجومي".

وتابع "عندما بدأ بيسيرو بمهاجمين قلت هذا جيد، لأن نصف الملعب سيكون فارغا. أحمد الله أن أحمد الشيخ لم يلعب فهو قادر على جلب الانتصار لأي فريق. أعطوني إياه وأنا أفوز بالدوري".