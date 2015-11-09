مدرب المقاصة: فيريرا مدرب كبير لهذا السبب.. وكهربا لديه مشكلة مع الزمالك

أشاد إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة بجوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك الذي قاد فريقه للفوز بالثنائية المحلية الموسم الماضي.

وأثنى جلال على محمود كهربا لاعب الفريق المنضم مطلع الموسم الحالي من إنبي مشيرا إلى أنه يميل إلى اللعب الفردي أكثر من الجماعي.

وقال جلال لإذاعة 9090:"الزمالك أصبح قويا لأنه تخلص من بعض المشكلات التي كانت موجودة في الماضي مثل النظام على سبيل المثال".

وأضاف "يمتلك مدربا كبيرا الآن وهذا يظهر من رد فعله بعد التعثر في بعض المباريات. فيريرا يتعامل بهدوء مع العقبات ويصمم على أسلوب لعبه الذي حقق به انتصارات كثيرة للزمالك".

وأتم "كهربا لاعب رائع انصهر سريعا مع الزمالك لأنه يناسب أسلوب لعب الفريق لكن يعيبه الأداء الفردي في كثير من الأحيان".