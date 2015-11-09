صور| لليوم الثاني.. لجنة دولية تتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة وقرية البضائع

كتب – محمد عبيد

لليوم الثاني علي التوالي استأنفت لجنة مفتشي المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” تفقدها لإجراءات الأمن التي تتبعها سلطات مطار القاهرة لتأمين الركاب والبضائع والمنشآت والطائرات ضمن فعاليات التفتيش الدولي علي مطار القاهرة منذ لحظة وصول الراكب وحتى صعوده الطائرة المسافر عليها .

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة بدأت اللجنة التي تضم 4 من خبراء المنظمة الدولية عمليات تفتيشها على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى عدة عواصم أوروبية لمتابعة الإجراءات الأمنية على الركاب وحقائبهم منذ دخولهم صالة السفر بمبني الركاب رقم “3″ وحتى صعودهم وحقائبهم إلى الطائرة , كما تفقدت اللجنة إجراءات التأمين في قرية البضائع وعمليات فحص الطرود وطرق شحنها علي الطائرات ومتابعة عمليات تزويد الطائرة بالوجبات والمشروبات الخاصة في منطقة الكيترينج قبل إقلاعها من مطار القاهرة .

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي أن الشركة وكافة سلطات المطار استعدت لذلك التفتيش جيدا وهناك تعاون بين كافة الجهات العاملة بالمطار لتنفيذ وتطبيق التعليمات الدولية المتعارف عليها , وقالت المصادر انه تم تعليق لافتات داخل كافة صالات السفر والوصول لتعريف الراكب بحقوقه وواجباته والأشياء التي يمكن حملها معه علي الطائرات وكذلك المبالغ المالية التي من حقه أن يحملها أثناء الرحلة في السفر أو الوصول .

وأضافت المصادر أن تفتيش اللجنة الدولية ليس له أي علاقة بحادث الطائرة الروسية التي وقعت في العريش منذ أسبوعين ولقي 224 راكبا مصرعهم فيها , وأكدت المصادر أن التفتيش مقرر من قبل الحادث وله مواعيده وتواريخه المتفق عليها منذ شهور لمتابعة الإجراءات بالمطار .

من ناحية أخري تفقد وفد امني ايطالي الجنسية إجراءات التامين المتبعة داخل مطار القاهرة الدولي في صالات السفر والوصول , وأشاد الوفد بالإجراءات التأمينية المتبعة بالمطار والتي يتم تنفيذها طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني .