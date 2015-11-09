أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور| لليوم الثاني.. لجنة دولية تتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة وقرية البضائع

Google+ Print
صور| لليوم الثاني.. لجنة دولية تتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة وقرية البضائع صور| لليوم الثاني.. لجنة دولية تتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة وقرية البضائع

لجنة دولية تتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة وقرية البضائع

كتب – محمد عبيد

لليوم الثاني علي التوالي استأنفت لجنة مفتشي المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” تفقدها لإجراءات الأمن التي تتبعها سلطات مطار القاهرة لتأمين الركاب والبضائع والمنشآت والطائرات ضمن فعاليات التفتيش الدولي علي مطار القاهرة منذ لحظة وصول الراكب وحتى صعوده الطائرة المسافر عليها .

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة بدأت اللجنة التي تضم 4 من خبراء المنظمة الدولية عمليات تفتيشها على رحلات للطيران المتجهة إلى عدة عواصم أوروبية لمتابعة الإجراءات الأمنية على الركاب وحقائبهم منذ دخولهم صالة السفر بمبني الركاب رقم “3″ وحتى صعودهم وحقائبهم إلى الطائرة , كما تفقدت اللجنة إجراءات التأمين في قرية البضائع وعمليات فحص الطرود وطرق شحنها علي الطائرات ومتابعة عمليات تزويد الطائرة بالوجبات والمشروبات الخاصة في منطقة الكيترينج قبل إقلاعها من مطار القاهرة .

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوي أن الشركة وكافة سلطات المطار استعدت لذلك التفتيش جيدا وهناك تعاون بين كافة الجهات العاملة بالمطار لتنفيذ وتطبيق التعليمات الدولية المتعارف عليها , وقالت المصادر انه تم تعليق لافتات داخل كافة صالات السفر والوصول لتعريف الراكب بحقوقه وواجباته والأشياء التي يمكن حملها معه علي الطائرات وكذلك المبالغ المالية التي من حقه أن يحملها أثناء الرحلة في السفر أو الوصول .

وأضافت المصادر أن تفتيش اللجنة الدولية ليس له أي علاقة بحادث الطائرة الروسية التي وقعت في العريش منذ أسبوعين ولقي 224 راكبا مصرعهم فيها , وأكدت المصادر أن التفتيش مقرر من قبل الحادث وله مواعيده وتواريخه المتفق عليها منذ شهور لمتابعة الإجراءات بالمطار .

من ناحية أخري تفقد وفد امني ايطالي الجنسية إجراءات التامين المتبعة داخل مطار القاهرة الدولي في صالات السفر والوصول , وأشاد الوفد بالإجراءات التأمينية المتبعة بالمطار والتي يتم تنفيذها طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً