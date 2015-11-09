محافظ بورسعيد : وصول عدد المتقدمين لبرنامج «مشروعك» إلى 955 مشترك

أعلن اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، عن وصول أعداد المتقدمين للبرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية ”مشروعك” إلى 955 مشترك بإجمالي قروض 4 مليون و152 ألف جنيه، وذلك في العديد من المشروعات المختلفة.

وأكد المحافظ بأن المحافظة تعمل بكل قوة على دفع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل دفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا بأن المحافظة قامت بتوفير مقر تم تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال الراغبين في إقامة المشروعات.

وأضاف المحافظ بأنه يتم داخل المقر تطبيق سياسة الشباك الواحد، وذلك لتبسيط الإجراءات على المتقدمين وسرعة إنهاء كافة الموافقات والتراخيص، حيث يضم المقر ” مندوبي البنوك – الإستثمار – ممثل التنمية الصناعية – التنمية المحلية – البيئة – الحماية المدنية”، وذلك لفتح الطريق أمام تنفيذ أكبر عدد من هذه المشروعات بإعتبار أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية والاقتصاد ومن الأسباب الرئيسة لتقدم وإزدهار الإقتصاد في دول شرق أسيا.

وأشار المحافظ بأن المشروع تقدم له مختلف الفئات العمرية ولا يقتصر على الشباب فقط، وذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتقدمين، وأعلن المحافظ بأن هناك 131 مشروع تم تنفييذه بالفعل، وأضاف بأنه يوجد داخل مقر المشروع أكثر من 268 دراسة جدوى جاهزة وتقدم مجانا، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للتيسير على المتقدمين وتوفير كافة سبل الراحة والتعاون لهم.