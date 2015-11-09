صور| استمرار توافد السياح الإنجليز والأوكرانيين إلى مصر.. و27 رحلة من ألمانيا في يوم واحد

أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني أن مطار شرم الشيخ الدولي شهد وصل رحلتين من أوكرانيا ورحلة من تركيا على متنهم 450 سائحا بالإضافة إلى 7 رحلات روسية بدون ركاب و 5 رحلات داخلية على متنها 350 راكبا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا , أما عن رحلات من مطار الغردقة فقد استقبل 60 رحلة دولية وداخلية فى الوصول من بينهم 16 رحلة ألمانية تنقل 3200 سائحا و 3 رحلات انجليزية تنقل 600 سائحا و 3 رحلات أوكرانية تنقل 540 سائحا ورحلات من جنسيات أخرى مثل تركيا والتشيك وقبرص وبلجيكا وهولندا .

وأضافت المصادر أن مطار شرم الشيخ استقبل “الأحد” 80 رحلة دولية وداخلية مجدولة نقلت على متنها 4500 راكبا من بينهم 25 رحلة روسية و 7 رحلات انجليزية بدون ركاب , بينما نقلت الرحلات الأخرى سائحين من جنسيات مختلفة أبرزهم 8 رحلات أوكرانية نقلت 1515 راكبا و 7 رحلات ايطالية نقلت 860 راكبا ورحلتين من ألمانيا نقلت 200 راكبا بالإضافة إلى رحلة من استراليا وجورجيا وبيلاروسيا والمجر وتركيا والكويت والسعودية وتونس والأردن ، بينما أقلعت من مطار شرم الشيخ 75 رحلة دولية وداخلية نقلت على متنها 11 ألف راكبا من بينهم 6500 سائحا روسيا وانجليزيا .

أما عن حركة السفر والوصول بمطار الغردقة الدول فقد شهدت أيضا انتظاما في التشغيل حيث استقبل المطار 91 رحلة دولية وداخلية مجدولة نقلت على متنها 8250 سائحا من بينهم 23 رحلة روسية بدون ركاب ، بينما نقلت الرحلات الأخرى سائحين من مختلف الجنسيات أبرزهم وصول 25 رحلة من المانيا على متنها 4200 سائحا و 6 رحلات من استراليا على متنهم 1200 سائحا و 4 رحلات من سويسرا على متنها 600 سائحا و 3 رحلات من أوكرانيا على متنها 500 سائحا و رحلات أخرى من كل من تركيا وصربيا وبولندا ونيوزلندا وبيلاروسيا وبلجيكا والتشيك وفرنسا وغيرها ، بينما أقلعت من مطار الغردقة 92 رحلة دولية و داخلية نقلت 15500 راكبا من بينهم 31 رحلة روسية نقلت على ما يقرب من 4000 راكبا .