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صور| أسيوط تستقبل 45 سائحًا فرنسيًا في زيارة لدير «السيدة العذراء»

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صور| أسيوط تستقبل 45 سائحًا فرنسيًا في زيارة لدير «السيدة العذراء» صور| أسيوط تستقبل 45 سائحًا فرنسيًا في زيارة لدير «السيدة العذراء»

السياح خلال زيارتهم لأسيوط

استقبلت محافظة أسيوط، وفدًا سياحيًا يضم 45 سائحًا فرنسيًا يقومون بزيارة المحافظة، وتفقد بعض الأماكن الأثرية والسياحية بها، صرح بذلك عثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

وقال مدير الهيئة أن الوفد قام بزيارة بعض الأماكن والمعالم الأثرية بالمحافظة منها دير السيدة العذراء بالجبل الغربي بقرية درنكا وسط استقبال وترحيب من أعضاء الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، وتم توزيع كتيبات وحقائب الدعاية السياحية الخاصة بمعالم المحافظة، والتي تزيد عن 38 منطقة جذب سياحي وآثري ترجع للعصور الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والحديثة بناء على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي أمر بتوفير جميع احتياجات الوفد السياحي.

وأكد الحسيني، على حُسن استقبال واستضافة الوفد السياحي وحرص السياح على إلتقاط الصور التذكارية داخل الأماكن التي زاروها بالمحافظة، لافتًا إلى تعليمات محافظ أسيوط ودعمه المستمر لتنشيط السياحة وتقديم كافة التسهيلات لتطوير الأماكن السياحية بالمحافظة، والارتقاء بالوعي الثقافي والسياحي بين المواطنين، لما له دور أساسي في كيفية التعامل مع السياح من مختلف بلدان العالم.

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