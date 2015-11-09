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25 مليون جنيه للمناطق الصناعية بالوادي الجديد

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25 مليون جنيه للمناطق الصناعية بالوادي الجديد 25 مليون جنيه للمناطق الصناعية بالوادي الجديد

أرشيفية

 

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، صندوق دعم وإنشاء وترفيق المناطق الصناعية،  وافق على اعتماد دفعات مالية جديد طبقًا العام المالي 2015/2016، تقدر بقيمة 25 مليون جنيه، وهي 10 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بالخارجة لنهي أعمال الترفيق بالخلية ” ز”، لتكون المنطقة الصناعية مكتملة المرافق بالكامل بنسبة 100 %، و15 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بالداخلة لنهي أعمال الترفيق بالخلايا “ب،ج” لتكون كاملة المرافق بنسبة 100 %.

يأتي ذلك في إطار برنامج التنمية الصناعية لتنمية المحافظة بهدف تحقيق تنمية متوازنة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لابناء الوادي الجديد.

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