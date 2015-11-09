قتيلان أميركيان في إطلاق نار بمعسكر أمني أردني

قال مصدر أمني أردني إن هجوما مسلحا وقع في مركز تدريب أمني جنوبي العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل أميركيين اثنين وإصابة آخرين. حسب ما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وقال مصدر أمني إن ضابطا أردنيا في معسكر الموقر الأمني (25 كيلومترا جنوبي شرق عمان) أطلق النار على مدربين أميركيين فقتل اثنين منهم وأصاب آخرين قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وقالت تلك المصادر إن الضابط الأردني انتحر بإطلاق النار على نفسه.

ولم يتسنى الحصول على مزيد من التفاصيل من السفارة الأميركية، لكنها قالت فقط إنها تتابع الموقف لكنها ولم تدل بمعلومات بشأن الحادث.

ويضطلع معسكر الموقر بالتدريب الأمني ليس فقط لقوات الأمن الأردنية ولكن أيضا يقدم تدريبا لقوات الشرطة العراقية واليمنية والليبية. وتقول مصادر إنه كان يضطلع بتدريب المعارضة السورية المعتدلة.