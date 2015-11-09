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«صلاح» يغيب عن مباراة المنتخب أمام تشاد

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«صلاح» يغيب عن مباراة المنتخب أمام تشاد «صلاح» يغيب عن مباراة المنتخب أمام تشاد

خروج صلاح من “دربي العاصمة الايطالية بعد تعرضه لإصابة في القدم

أعلن نادي روما ،  أن  نجمه المصري محمد صلاح سوف يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع عن الملاعب بعد إصابته القوية في كاحل القدم اليمنى التي تعرض لها في دربي العاصمة أمس الأحد.

وأكد النادي،  أن صلاح تعرض لإصابة بسيطة في أربطة الكاحل بقدمه اليمنى، وأثبتت الآشعة أنه لا يوجد كسر في قدمه.

ويغيب ”صلاح”،  عن صفوف الوطني الذي يستعد لخوض مباراتين أمام تشاد في  السابع عشر من نوفمبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وغادر ”صلاح” مبارة فريقه روما أمام لاتسيو،عندما كان  منطلقا في الجانب الايمن بالكرة قبل أن يرسل كرة عرضية طويلة الى دجيكو في الجانب الايسرفي الدقيقة 57 ليتدخل سيناد لوليتش، لاعب لاتسيو، بقوة على القدمة اليمنى ليتعرض لإصابة فى القدم.

 

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