تعرف على مباريات روما التي يغيب عنها صلاح .. برشلونة وقمة في الدوري

تأكد غياب الجناح الدولي المصري محمد صلاح عن فريقه روما، لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الكاحل.

وتعرض صلاح للإصابة في فوز روما على لاتسيو 2-0 في دربي الجولة الـ12 من الدوري، وخرج من المباراة في الدقيقة 56 بعد التواء كاحله أسفل قدم سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو.

وأكد النادي أن صلاح تعرض لإصابة بسيطة في أربطة الكاحل بقدمه اليمنى، وأثبتت الآشعة أنه لا يوجد كسر في قدمه. ( اقرأ بيان روما )

ولكن انتهى عام 2015 بالنسبة لصلاح على الأغلب، حيث ستكون أخر مباريات روما هذا العام أمام جنوى في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي يوم 20 ديسمبر المقبل.

سيكون أبرز غياب مؤكد لصلاح عن روما أمام برشلونة يوم 24 نوفمبر الجاري بعد أقل من أسبوعين في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كما لن يلحق النجم المصري بمواجهة باتي بوريسوف في الجولة الأخيرة، والتي ستكون بعد شهر من اليوم.

يغيب أيضا صلاح عن مباريات بولونيا، أتالانتا، تورينو، نابولي، وجنوى في الدوري.

وفي حال عودة صلاح في أسرع وقت محدد للتعافي من إصابته، فقد يستطيع اللحاق بمواجهة نابولي في الدوري يوم 13 ديسمبر. أو جنوى يوم 20 من نفس الشهر.

والفارق بين روما ونابولي في جدول ترتيب الدوري الآن نقطة واحدة.

كما لن يلحق النجم الدولي المصري بافتتاح مشوار روما في الكأس على الأغلب، والذي سيكون يوم 16 ديسمبر.

ومع منتخب مصر، يغيب صلاح عن مباراتي الفراعنة ضد تشاد ف تصفيات كأس العالم 2018 يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

ووقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب على مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليكون بديل محمد صلاح مع المنتخب. ( اقرأ التفاصيل )