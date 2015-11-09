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بدء محاكمة 21 متهما فى "أحداث شارع السودان"

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بدء محاكمة 21 متهما فى "أحداث شارع السودان" بدء محاكمة 21 متهما فى "أحداث شارع السودان"
بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر ثانى جلسات محاكمة 21 متهمًا، فى القضية المعروفة بـ"أحداث شارع السودان" بالعجوزة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأمر الإحالة بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتى تهدف لقلب نظام الحكم، والإضرار بالوحدة الوطنية، وحيازة أسلحة وذخائر وتعطيل حركة المرور واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وكذلك الاشتراك فى تجمهر غرضه ارتكاب جرائم القتل والتخريب.

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