سقوط "العرباوى" بحوزته أسلحة وذخيرة فى الطالبية

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل بحوزته بندقيتى خرطوش وفردين وطبنجة وكمية من الذخيرة بمنطقة الطالبية، وتمت إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
أكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تورط "م.م" وشهرته العرباوى بالاتجار بالأسلحة النارية، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 2 بندقية خرطوش تركى الصنع و2 فرد روسى وطبنجة مطموسة الأرقام وطبنجة صوت معدلة و38 طلقة.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.