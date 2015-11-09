أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية ضبط عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية، واعترف بارتكابه 7 سرقة.

وردت معلومات لضباط قسم الجمرك تفيد بقيام "محمد ح ال" 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق ضبطه فى عدد "12" قضية "مخدرات – آداب – مشاجرة – سرقة" آخرها القضية جنايات قسم الدخيلة "مخدرات" بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب كسر الأقفال والتصرف فى متحصلات جرائمه لدى عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة وهى حادث القضية جنح قسم الجمرك عن بلاغ "محمد م ح" 30 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة جهاز لاب توب–عدد2هاتف محمول – مبلغ مالى من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "هانى م ح 41 سنة" صاحب سنترال مقيم دائرة القسم بسرقة "كروت شحن – هاتف محمول – مبلغ مالى" من داخل السنترال، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "محمد م ح" 58 سنة صيدلى مقيم دائرة قسم أول المنتزه بسرقة "2 هاتف محمول – مبلغ مالى" من داخل الصيدلية، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "خليل م ا 52 سنة" صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة "كمية سجائر – مبلغ مالى" من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "شبل ال م" 62 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة "كمية سجائر - مبلغ مالى" من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "طارق م ه" 52 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة " كمية سجائر - مبلغ مالى " من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "فهمى ع ف" 55 سنة صاحب مقهى بسرقة أدوات المقهى، وبإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟