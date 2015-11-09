نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية، واعترف بارتكابه 7 حوادث سرقة.

وردت معلومات لضباط قسم الجمرك تفيد بقيام "محمد ح ال" 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق ضبطه فى عدد "12" قضية "مخدرات – آداب – مشاجرة – سرقة" آخرها القضية جنايات قسم الدخيلة "مخدرات" بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب كسر الأقفال والتصرف فى متحصلات جرائمه لدى عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة وهى حادث القضية جنح قسم الجمرك عن بلاغ "محمد م ح" 30 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة جهاز لاب توب–عدد2هاتف محمول – مبلغ مالى من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "هانى م ح 41 سنة" صاحب سنترال مقيم دائرة القسم بسرقة "كروت شحن – هاتف محمول – مبلغ مالى" من داخل السنترال، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "محمد م ح" 58 سنة صيدلى مقيم دائرة قسم أول المنتزه بسرقة "2 هاتف محمول – مبلغ مالى" من داخل الصيدلية، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "خليل م ا 52 سنة" صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة "كمية سجائر – مبلغ مالى" من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "شبل ال م" 62 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة "كمية سجائر - مبلغ مالى" من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "طارق م ه" 52 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة " كمية سجائر - مبلغ مالى " من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ "فهمى ع ف" 55 سنة صاحب مقهى بسرقة أدوات المقهى، وبإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

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