أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه فى الجيزة

Google+ Print
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه فى الجيزة سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه فى الجيزة
نجحت مباحث الجيزة فى القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين للسطو المسلح على المواطنين وسرقة السيارات بالاكراه، وضبط بحوزتهم اسلحة نارية وذخيرة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزه والعقيد ايهاب شلبى مفتش المباحث الجنائية تفيد بتكوين 5 عاطلين تشكيل عصابى للسطو المسلح على المواطنين وسرقة السيارات بالاكراه، وهم كلا من "كريم.م" و"كرم.م" و"عبد الله.م" و"محمود.ع" وإكرامى.ر" عاطلين.

وبالتنسيق مع المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 2 بندقية آلية و326 طلقة مختلفة الأعيرة و11 خزينة بندقية آلية و7 هواتف محمولة ومبلغ 11 الف جنيه.

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات السيارات بالإكراه بإستخدام الأسلحة المضبوطة، وذكروا أنهم ارتكبوا 6 جرائم سطو مسلحة وسرقة سيارات وتم إحالتهم غلى النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟