سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه فى الجيزة

نجحت مباحث الجيزة فى القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين للسطو المسلح على المواطنين وسرقة السيارات بالاكراه، وضبط بحوزتهم اسلحة نارية وذخيرة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزه والعقيد ايهاب شلبى مفتش المباحث الجنائية تفيد بتكوين 5 عاطلين تشكيل عصابى للسطو المسلح على المواطنين وسرقة السيارات بالاكراه، وهم كلا من "كريم.م" و"كرم.م" و"عبد الله.م" و"محمود.ع" وإكرامى.ر" عاطلين.

وبالتنسيق مع المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الوراق، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 2 بندقية آلية و326 طلقة مختلفة الأعيرة و11 خزينة بندقية آلية و7 هواتف محمولة ومبلغ 11 الف جنيه.

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالإكراه بإستخدام الأسلحة المضبوطة، وذكروا أنهم ارتكبوا 6 جرائم سطو مسلحة وسرقة سيارات وتم إحالتهم غلى النيابة للتحقيق.