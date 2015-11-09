الداخلية: تصفية الإرهابى الغرابلى بعد فتحه النيران على القوات أثناء ضبطه

أفادت وزارة الداخلية أنه تم رصد الإرهابى أشرف على على حسنين الغرابلى، أحد أخطر العناصر الإرهابية الهاربة التى تقود العمليات الإرهابية لما يسمى بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى"، والمعروفة بدمويتها وبسابقة تنفيذها العديد من العمليات التى راح ضحيتها الكثير من الشهداء والأبرياء، ونتج عنها خسائر جسيمة بعدد من المرافق الحيوية بالدولة، حيث تردد الإرهابى أعلى منطقة المرج للإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى بنطاق المنطقة المركزية رداً على نجاح الجهود الأمنية.

وتم نشر الأكمنة الأمنية لتطويق مسارات تردد الإرهابى على المنطقة التى يتخذها وكراً للتخطيط لعملياته وتم رصد المتهم مستقلا إحدى السيارات ماركة "شاهين" وتحمل لوحات معدنية رقم (د ف ج 2978) وحاولت قوات الشرطة الاقتراب منه لضبطه، ففتح النيران تجاه القوات فى محاولة للفرار، مما دعا القوات إلى مبادلته إطلاق الأعيرة النارية.

وأسفرت المواجهات عن مصرعه والعثور بحوزته على طبنجة ماركة CZ عيار 9 مم- وكارنيه منسوب صدوره عن شركة بترول عليها صورته الشخصية لتسهيل تحركاته.

ويُعد الإرهابى من العناصر الإرهابية القيادية، ويتولى مسئولية تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى بالمنطقة المركزية ومنطقة الواحات البحرية والمخطط والمدبر والمنفذ الرئيسى للعديد من الحوادث الإرهابية المؤثرة أبرزها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم (وزير الداخلية السابق) واغتيال كل من (العقيد الشهيد محمد مبروك "الضابط بقطاع الأمن الوطنى" – المقدم الشهيد طارق سامح مباشر وأربعة من المجندين بمنطقة العلمين بمطروح – المقدم الشهيد أشرف القزاز• الهجوم المسلح على (إحدى دوريات قوات حرس الحدود بمدينة الفرافرة – أحد النقاط التابعة للقوات المسلحة بمدينة الفرافرة – نقطة أمنية تابعة للقوات المسلحة بمنطقة مسطرد – القوات الأمنية المكلفة بتأمين مقر سفارة النيجر بالجيزة – كمين أمنى بمدينة بنها أسفر عن استشهاد أحد المجندين وإصابة آخر• تفجير سيارات مفخخة أمام (مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة – ديوان مديرية أمن القاهرة – ديوان مديرية أمن الدقهلية – مبنى إدارة قطاع الأمن الوطنى بالقليوبية).

كما ارتكب حوادث (الشروع فى التعدى على السائحين بمعبد الكرنك بمحافظة الأقصر – واقعة اختطاف الأمريكى "بيل هندرسون" بطريق الواحات البحرية ومقتله – واقعة اختطاف الكرواتى "ترميسلاف سالوبيتك" بطريق الواحات البحرية – تفجير عبوة ناسفة أمام أحد المقرات الأمنية بمحافظة بورسعيد – الشروع فى تفجير عبوة ناسفة بالقرب من تمركزات القوات الأمنية بمطلع كوبرى المريوطية والتى تم إبطال مفعولها – إلقاء خمس عبوات متفجرة على مركز شرطة أطفيح بالجيزة – السطو المسلح على مقر شركة "ويسترن يونيون" لتحويل الأموال بالمعادى واختطاف المدعو/ صالح قاسم سيد (قصاص أثر) من منزله بمنطقة الواحات البحرية وذبحه بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية. وإطلاق أعيرة نارية على سيارة نقل أموال تابعة لشركة "فالكون" بطريق الواحات– سيارة نقل أموال تابعة لشركة "أمانكو" بمنطقة الوراق- والسطو المسلح على سيارة توزيع بضائع تابعة لشركة خاصة بمنطقة شبرا الخيمة، بالإضافة إلى واقعة استيقاف أحد العاملين بشركة أباتشى للبترول بمدينة العبور والاستيلاء على سيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وإخطار النيابة العامة التى انتقل فريقاً منها لإجراء المعاينة والتحقيقات اللازمة.

>وأكدت وزارة الداخلية على عزمها المضى قدماً فى أداء رسالتها فى حماية الوطن وتوفير الأمن للمواطنين والتصدى لكافة التنظيمات الإرهابية والإجرامية التى تسعى للنيل من مقدرات الوطن وزعزعة استقرار البلاد.

- من استهداف "الكرنك" لتفجيرات "أمن القاهرة".. أشرف الغرابلى سجل حافل بـ"الإرهاب".. انضم لـ"بيت المقدس" وشارك فى اغتيال محمد مبروك ومدير مكتب وزير الداخلية.. والأمن يكتب سطر النهاية بتصفيته فى "المرج"

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