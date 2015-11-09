ضبط عاطل بالغردقة بحوزته ربع كيلو حشيش

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد أسامة مهران، معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد تمكن النقيبين مصطفى عكاشة وخالد متولى من ضبط المدعو "مروان. أ. ى" عاطل مقيم أبو نواس الغردقة بحوزته ربع كيلو حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والتليفون المحمول للاتصال بعملائه.