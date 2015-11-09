حملات أمنية لضبط الهاربين من أحكام فى الإسكندرية وبنى سويف والوادى الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظات الإسكندرية وبنى سويف والوادى الجديد من ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، القبض على وليد سيد عبد العظيم 35 سنة عاطل مقيم منشأة عاصم والمحكوم عليه فى الجناية رقم 2014/9221 جنايات مركز بنى سويف والمقيدة برقم 2014/1542 كلى بنى سويف حصر رقم 2015/628 "مخدرات" بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بجلسة 2015/9/8، وضبط مصطفى محمود محمد 29 سنة عاطل مقيم بياض العرب مركز بنى سويف والمحكوم عليه فى الجناية رقم 2014/10133 جنايات مركز بنى سويف والمقيدة برقم 2014/1727 كلى بنى سويف "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات.

كما تم ضبط إسلام على محمود على 32 سنة عاطل مقيم الحمرايا- مركز بنى سويف والمحكوم عليه فى الجناية رقم 2014/6442 جنايات مركز بنى سويف والمقيدة برقم 2014/1787 كلى بنى سويف "مخدرات" بالسجن المؤبد وضبط محمود عبد السلام بكرى عبد العليم 30 سنة عامل مقيم بندر إهناسيا والمحكوم عليه فى الجناية رقم 2014/6859 جنايات مركز إهناسيا والمقيدة برقم 2014/1805 كلى بنى سويف حصر رقم 2015/601 "عاهة مستديمة" بالسجن لمدة 3 سنوات.

فيما تمكنت قوة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الداخلة من ضبط 20 قطعة يشتبه فى أثريتها والتى تضمنت تماثيل وعملات وتمائم بحوزة شخصين أحدهما مقيم بمدينة موط والآخر مقيم بقرية الراشدة وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 1672 و1673 جنح قسم شرطة الداخلة لسنة 2015ن وتمت إحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم، مدير أمن المحافظة، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط "تمثال أسود اللون على شكل سيدة عليه نقوش طوله نحو 60 سم بمنزل "ح. أ" عامل يومية 38 سنة مقيم موط، كما تم ضبط 6 عملات معدنية على شكل وجه وعدد 3 تماثيل صغيرة طولها 11 سم وعدد 10 تمائم صغيرة أشكال مختلفة بمنزل "ب. م" 50 سنة ومقيم الراشدة، وتم تحريز المضبوطات، وتحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

فيما نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية واعترف بارتكابه 7 حوادث سرقة.

وردت معلومات لضباط قسم الجمرك تفيد قيام محمد ح ال 30 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق ضبطه فى عدد "12" قضية "مخدرات – آداب – مشاجرة – سرقة" آخرها القضية جنايات قسم الدخيلة " مخدرات " بمزاولة نشاطاً إجراميا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب كسر الأقفال والتصرف فى متحصلات جرائمه لدى عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة وهى حادث القضية جنح قسم الجمرك عن بلاغ محمد م ح 30 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة جهاز لاب توب–عدد 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ هانى م ح 41 سنة صاحب سنترال مقيم دائرة القسم بسرقة "كروت شحن – هاتف محمول – مبلغ مالى" من داخل السنترال، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ محمد م ح 58 سنة صيدلى مقيم دائرة قسم أول المنتزه بسرقة "2 هاتف محمول – مبلغ مالى" من داخل الصيدلية، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ خليل م ا 52 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة "كمية سجائر – مبلغ مالى" من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ شبل ال م 62 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة "كمية سجائر- مبلغ مالى" من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ طارق م ه 52 سنة صاحب محل مقيم دائرة القسم بسرقة "كمية سجائر- مبلغ مالى" من داخل محله، وحادث القضية جنح القسم عن بلاغ فهمى ع ف 55 سنة صاحب مقهى بسرقة أدوات المقهى.

بإرشاده تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.