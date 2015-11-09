الملك سلمان يبحث مع لاجارد التعاون بين السعودية وصندوق النقد

>بحث العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اجتماعه اليوم الاثنين فى الرياض مع مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد التطورات الاقتصادية الدولية إضافة إلى التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولى .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان بحث مع كريستين لاجارد "أوجه التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك" ، فى حضور عدد من المسؤولين الاقتصاديين منهم وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربى السعودى الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

وكان صندوق النقد الدولى توقع الشهر الماضى ارتفاع نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام .

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