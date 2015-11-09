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مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية لضبط أسعار السلع بالأسواق

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مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية لضبط أسعار السلع بالأسواق مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية لضبط أسعار السلع بالأسواق
قام اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بالإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم التأكد من تواجد جميع السلع الأساسية متوفرة بالأسواق لدى البدالين التموينيين، وصرف حصص التموين الشهرية بانتظام بأسعارها المتداولة، وعدم وجود ارتفاع فى الأسعار، بالإضافة إلى توافر جميع أصناف الخضراوات والفاكهة بالأسواق، وتوفر جميع المحروقات "الوقود وإسطوانات البوتاجاز بالمحطات والمستودعات، وعدم وجود أى أزمات".

وتنفيذاً لخطة المديرية، تم التنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختلفة، حيث قام ضباط الإدارة بالمرور على المجمعات الاستهلاكية بدائرة المدينة، وكذا متابعة الأسواق المتنقلة التى تم عقدها اليوم بدوائر أحياء " المنتزه – شرق – وسط - العجمى".

كما تم التأكد من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق، والتأكد من صلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى، والمرور على الأسواق بدائرة المدينة ومحلات بيع الأغذية، والتأكد من صلاحية المعروض منها وتوافر كافة السلع، وتم ضبط كل من "عبد الحميد ط ا 69 سنة صاحب مصنع سجق"، لحيازته عدد "120" كجم من من مصنعات اللحوم "سجق" عدد "70" كجم من الكبدة المستورد بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"عادل ا ع" 52 سنة صاحب ثلاجة لحيازته وعرضه للبيع عدد "92 " كجم من مصنعات اللحوم "سجق "عدد " 48 " كجم من الكبدة والدهون - عدد " 50 " كجم من فول الصويا مجهول المصدر وبها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى"، و"أحمد م ال 23 سنة صاحب ثلاجه لحيازته وعرضه للبيع عدد "30 " كجم من الكبدة المستوردة عدد " 25 " كجم من جميعها بها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى"، و"محمد ا ع 35 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "250 " علبه سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر".

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