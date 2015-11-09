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مرشح بالعاشر يدعو منافسيه لمسيرة تحفيزا للمواطنين على التصويت بالانتخابات

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مرشح بالعاشر يدعو منافسيه لمسيرة تحفيزا للمواطنين على التصويت بالانتخابات مرشح بالعاشر يدعو منافسيه لمسيرة تحفيزا للمواطنين على التصويت بالانتخابات
وجه المرشح المستقل السيد البكرى النجار رقم 1 رمز الساعة على المقعد الفردى لانتخابات مجلس النواب المقبل عن الدائرة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان، دعوة لباقى المرشحين والذين يصل عددهم إلى 12 مرشحا للمشاركة فى مسيرة جماعية يوم الجمعة 15 نوفمبر تجوب المدينة لتحفيز المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع والانتخابات لاختيار من يمثلهم.

وقال المرشح خلال أحد المؤتمرات التى جمعته مع أهالى المجاورة 30 أمس، والتى سبقها بمسيرة حاشدة داخل المدينة على أنغام الدى جى: يجب مراعاة مبادئ وقواعد المنافسة الشريفة لخدمة المدينة وأهالى المدينة والارتقاء بمستواها مستنكرا ما تم داخل العاشر من تقطيع لافتات الدعاية الانتخابية وارتكاب الأفعال الخبيثة التى من شأنها الاستيلاء على المقعد بدون وجه حق قائلا "اعلموا أن اليد التى تقطع وتهدم لا تقوى على البناء والرقى".

يذكر أن فى الدائرة الانتخابية الرابعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتى ستدخل الانتخابات البرلمانية على مقعد واحد فردى بالمرحلة الثانية رشح نفسه عليها 13 مرشحا وهم "السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعة ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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