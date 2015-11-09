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الأربعاء..."مصر الخير" تفتتح مدرسة للتعليم الأساسى فى الشرقية

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الأربعاء..."مصر الخير" تفتتح مدرسة للتعليم الأساسى فى الشرقية الأربعاء..."مصر الخير" تفتتح مدرسة للتعليم الأساسى فى الشرقية
تفتتح مؤسسة الخير مدرسة للتعليم الأساسى بقرية أبو قورة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بالتعاون بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، الأربعاء المقبل،
>وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم لبناء المدارس فى المناطق النائية والفقيرة والمحرومة من خدمات التعليم .

ويشارك فى الافتتاح الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين فى مصر، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، والدكتورة نشوى أيوب رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة نشوى أيوب رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن مدرسة أبو قورة تعد المدرسة رقم 12 التى يتم بناؤها فى إطار البروتوكول الموقع بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم.

وأضافت فى تصريح خاص لليوم السابع أن هذه القرية كانت محرومة من الخدمات التعليمية، حيث إن أقرب مدرسة تبعد 4 كيلو مترات عن منازل الأهالى، مشيرة إلى أن أحد أهالى القرية كان قد تبرع بالأرض، فيما تم بناؤها وتجهيزها بتمويل من مؤسسة مصر الخير، والمؤسسة الخيرية الملكية البحرينية، وتم تزويدها بالسبورات الذكية وبأجهزة الحاسب الآلى اللازمة لتطبيق أسس التعليم الحديثة بها.

وأوضحت أيوب، أن مدرسة أبو قورة تعد باكورة للتعاون مع المؤسسات الأهلية والخيرية بالدول العربية، مشيرة إلى أن البحرين تعى أهمية الدور العربى، وهذا التعاون يعد بداية لتعاون أكبر بين المؤسسة البحرينية ومؤسسة مصر الخير بشكل خاص والمؤسسات العربية بشكل عام.

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مصر 365

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