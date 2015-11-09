مقتل وإصابة 6 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب خمسة آخرون، جراء الاشتباكات بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى، فاديا البرغثى، فى تصريح ظهر الاثنين، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثمان الجندى عاطف المصراتى وخمسة جرحى، جراء الاشتباكات بمحور الهوارى والليثى ووسط البلاد، لافتة إلى أنه تم عرض الجثة على الطب الشرعى الذى صرح بدفنه.

وأضافت البرغثى أن الجرحى الخمسة إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، قدمت لهم الإسعافات الأولية، غادر المستشفى 3 جنود وهناك أثنان آخران تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، ما ادى إلى مقتل وإصابة العشرات.

>