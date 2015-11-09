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وزير الآثار يزور الإسماعيلية لتفقد مشروع إنشاء «البانوراما العسكرية» بشرق القناة

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وزير الآثار يزور الإسماعيلية لتفقد مشروع إنشاء «البانوراما العسكرية» بشرق القناة وزير الآثار يزور الإسماعيلية لتفقد مشروع إنشاء «البانوراما العسكرية» بشرق القناة

استقبال وزير الأثار

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الآثار ورؤساء القطاعات، وذلك في حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب أيمن الزيات رئيس هيئة البحوث العسكرية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة.

تأتي هذه الزيارة التي يقوم بها الدماطي للإسماعيلية لاستطلاع وتفقد منطقة المشروع الخاص بإنشاء بانوراما العسكرية المصرية بقطاع القنطرة شرق بشرق قناة السويس، والذى يتضمن انشاء بانوراما لتوثيق تاريخ العسكرية المصرية في شرق القناة وتوثيق تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة المصرية، لتحكى تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ قادتها العسكريين منذ عهد الملك مينا وحتى حرب أكتوبر، بجانب بانوراما خاصة لطريق حورس وخروج الجيوش المصرية، ومكتبة وثائقية للمعارك العسكرية عبر العصور المختلفة.

أكد الوزير خلال الزيارة أقامة أكبر بانوراما في الشرق الأوسط للمتاحف بسيناء، وأعلن عن خطة شاملة بالوزراة للحفاظ على الأثار من الأمطار والسيول، وكشف عن التعاون مع الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة السياحة لتنشيط السياحة وسياحة الأثار في ظل ما تتعرض له من ضغوط ومؤامرات.

 

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