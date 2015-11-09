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تجنب السكن بجانب الطرق السريعة..تلوث الهواء قد يسبب ذبحة صدرية لمرضى القلب

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تجنب السكن بجانب الطرق السريعة..تلوث الهواء قد يسبب ذبحة صدرية لمرضى القلب تجنب السكن بجانب الطرق السريعة..تلوث الهواء قد يسبب ذبحة صدرية لمرضى القلب
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بنوبة قلبية خطيرة أو ذبحة صدرية بسبب تلوث الهواء.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى قدمت فى اجتماع جمعية القلب الأمريكية فى أورلاندو وشملت على أكثر من 16000 مريض، أن العيش بجوار الطرق السريعة والتعرض لعوادم السيارات يرفع من فرص إصابة مرضى القلب بنوبة قلبية مميتة أو ذبحة صدرية.

ووجد فريق البحث من معهد القلب “Intermountain” الطبى الأمريكى، أن هناك ارتباطا قويا بين سوء نوعية الهواء مع خطر الاصابة بنوبة قلبية مميتة.

وقالت الدكتورة كينت ميريديث، أستاذة أمراض القلب والباحثة فى معهد “Intermountain” الطبى، إن تلوث الهواء يضر الشريان التاجى ويصبح جزءا كبيرا من عضلة القلب غير قادر فى الحصول على الدم، لافتةً إلى أن هذه الأزمة إذا تركت دون علاج لفترة طويلة جداً تسبب عدم وجود الأكسجين إلى القلب، وهذا يترتب عليه تلف عضلات القلب التى لا يمكن إصلاحها وقد يؤدى هذا إلى الوفاة المبكرة.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الأنشطة الرياضية فى الهواء الطلق يمكن أن تقلل من التهاب الشرايين، وبالتالى تجعل المرضى أقل حساسية للجسيمات الدقيقة الموجودة فى الهواء.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع العلمى “Science Daily”، الأمريكى.
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