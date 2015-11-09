بتكسل الصبح وحرارتك بترتفع.. تبقى بتعانى من ضغوط نفسية

إذا كنت فى الصباح تشعر دائما بالإرهاق والحمى عند الذهاب للعمل، فهذه الأعراض قد لا تكون دليلا على الإصابة بأى مرض ولكنها نتيجة للضغط النفسى.

وأكد موقع The times of india الهندى، أن الإحساس بالحمى عند الاستيقاظ يكون من أعراض الحمى النفسية التى تكون نتيجة للضغط والتوتر النفسى، وتتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الجسم، ووفقا للأبحاث أن الحمى النفسية ناتجة عن أعراض عاطفية أو التعرض لإجهاد مزمن فى العمل.

وقال الدكتور Dr Takakazu Oka المتخصص فى الطب النفسى الجسدى بكلية Kyushu من جامعة العلوم الطبية باليابان، إن الكثير من الأشخاص يمكن أن تصيبهم الحمى النفسية الناتجة عن ضغط نفسى، ولكن الأطباء يجهلون أن تكون الحمى ناتجة عن ضغوطات نفسية، مشيرا إلى أنه شهد عددا كبير من مرضى الحمى النفسية بين الطلبة اليابانيين بسبب الإجهاد الأكاديمى.

ويستكمل الطبيب قائلا: نظرا لأن معظم الأطباء يجهلون ارتفاع درجة الحرارة نتيجة للضغط النفسى، فيتم تشخيصهم بأنهم مصابون بمرض غير معروف، وفى حالة الإصابة بالحمى النفسية يتطلب العلاج انخفاض درجة الحرارة والتغلب على الأسباب المؤدية لها كالإجهاد أو الضغط النفسى .