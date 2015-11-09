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"الكرملين" : لندن سلمتنا "معلومات مؤكدة" حول الطائرة المنكوبة فى سيناء

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"الكرملين" : لندن سلمتنا "معلومات مؤكدة" حول الطائرة المنكوبة فى سيناء "الكرملين" : لندن سلمتنا "معلومات مؤكدة" حول الطائرة المنكوبة فى سيناء
صرح دميترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين بأن لندن سلمت موسكو "معلومات مؤكدة" بشأن الطائرة المنكوبة في سيناء ،وقال المتحدث باسم الكريملين إنه لا يستطيع تحديد نوعية هذه المعلومات.

هذا ، ولم يصدر حتى الآن أى بيانات أو تصريحات عن لجنة التحقيق الرسمية المكلفة ببحث أسباب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء توضح أسباب سقوط الطائرة المفاجئ بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ


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