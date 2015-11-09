وزارة السياحة البيلاروسية: مواطنونا يرغبون فى زيارة مصر والمنتجعات آمنة

أعلن وزير السياحة البيلاروسى فاديم كارمازين، أن السياح فى بلاده يرغبون فى السفر إلى مصر ، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى إلغاء للرحلات بين مصر وروسيا البيضاء.

وأوضح كارمازين لوكالة "نوفستى" الروسية، أنه لا يوجد أى إلغاء للحجوزات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشركات الطيران تعمل بشكل جيد، وأرسلت شركة بيلاففيا إلى مصر 143 شخصا لقضاء عطلته، ويوم الثلاثاء ستقلع طائرة أخرى وهى كاملة بنسبة 98%.

وأوضح وزير السياحة البيلاروسى أن السياح من روسيا البيضاء فى المنتجعات المصرية يشعرون بالهدوء، ولا يوجد ذعر والمنتجعات آمنة، فهى محمية بشكل جيد، مضيفا أنه لا يوجد سوى مطارات مصر بها بعض الضجيج.

وقال كارمازين أيضا، إن السلطات البيلاروسية على اتصال مع الشركات السياحية الروسية و"Rosturizm" بشأن مسألة إعادة السياح، حيث يتم إرسال العديد من البيلاروس تقليديا للراحة من خلال منظمى الرحلات السياحية الروسية.

وأشار إلى أن السلطات البيلاروسية لم تمنع مواطنيها من زيارة مصر، موضحاً أن خارجية بلاده أوصت السياح بتوخى الحذر فقط.

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