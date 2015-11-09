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بالصور.. فراش يؤجر غرفة فى مدرسة بالإسكندرية للدعارة بـ300 جنيه فى الساعة

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نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط للأعمال المنافية للآداب العامة يقودها حارس وفراش مدرسة، ويستأجر غرفة داخل المدرسة لممارسة الرذيلة.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية معلومات تفيد قيام محمد .ع .م مواليد 68 سنة حارس وفراش بالمدرسة باستغلال إقامته فى مدرسة بمنطقة محرم بك، بعد انتهاء اليوم الدراسى، ثم تأجير غرف المدرسة للساقطات وراغبى المتعة الحرام مقابل 300 جنيه فى الساعة على أن يقوم بحراستهم وتأمينهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو نعيم الضابط بإدارة القسم من اقتحام المدرسة وضبط المتهم وآخرين متلبسين بممارسة الدعارة بالمدرسة، حيث تم ضبط ر .م مواليد 73 ربة منزل، و ج .ا مواليد 94 راقصة، وراغب متعة كريم .م .س عامل بشركة مطاحن إسكندرية، وهارب من الحكم فى قضية حيازة سلاح.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على المستشار مؤمن يعيش وكيل النائب العام بنيابة محرم بك والذى يباشر التحقيقات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

- سقوط تاجر بصحبته 3 فتيات أثناء ممارسة الدعارة فى شقة بالمهندسين
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مصر 365

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