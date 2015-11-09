حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حصريًا على «نايل سينما»

كتبت : إنجي لطفي

تنقل قناة “نايل سينما” فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الـ اا وحتى يوم الجمعة الموافق الـ 13 من نوفمبر، في دورته الـ 37 .

وستنقل فعاليات حفلي الافتتاح والختام، والحلقات اليومية ” الإستديو التحليلي اليومي”، للمهرجان على الهواء مباشرةً من داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتم عمل فيلم تسجيلي عن تاريخ المهرجان، وعددٍ كبير من التقارير والأفلام التسجيلية حول المكرمين ولجان التحكيم.

ويقدم حفل الافتتاح وفاعليات المهرجان، كلٍ من ” إنجي علي - رباب الشريف- شريف نور الدين “، ومن إخراج هشام بيبرس .