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ارتفاع ضحايا منزلي الفيوم المنهارين إلي 10 وفيات

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ارتفاع ضحايا منزلي الفيوم المنهارين إلي 10 وفيات ارتفاع ضحايا منزلي الفيوم المنهارين إلي 10 وفيات

انهيار عقار

صرح الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن عدد ضحايا حادث انهيار المنزلين ارتفع إلى 10 حالات وفاة و24 مصابا.

وكانت قوات الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع فرق الإنقاذ بالحماية المدنية بالفيوم انتشلت ثلاث جثث جديدة لكل من: أحمد كمال 42 سنة، وابنته جيهان 8 سنوات، وحياة عبد الحليم فرج 73 سنة .

و قد واصلت قوات الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة والحماية المدنية بالفيوم جهودها للبحث عن الضحايا وانتشالهم من تحت انقاض المنزلين اللذين تعرضا للانهيار فجر امس “الأحد” أثناء قيام لودر بحفر أساسات منزل بقطعة أرض فضاء تتوسط المنزلين بمنطقة باب الوداع بحي الصوفي بمدينة الفيوم .

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