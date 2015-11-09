صور| ننشر تفاصيل توقيع عقدين المرحلة الثالثة لمترو «العتبة – إمبابة»

شهد، اليوم، الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل توقيع عقد الإتفاق لتصميم وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والتغذية الكهربائية للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين الهيئة القومية للأنفاق وإتحاد الشركات الفرنسية المصرية ( الكونسورتيوم – كولاس ريل – الستوم للنقل – الستوم مصر لمشروعات النقل – أوراسكوم للإنشاءات – المقاولين العرب ) ووقع العقد كلاً من اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق طرف أول وبدرو إيريرا رئيس شركة كولاس ريل طرف ثاني.

وصرح وزير النقل أن عقد الإتفاق يتضمن التصميم والتنفيذ والوضع في الخدمة والوضع في الخدمة والضمان والصيانة أثناء فترة الضمان لأعمال الإمداد بالطاقة والاعمال الكهروميكانيكية والورشة والتي تشمل المعدات بقيمة تقريبية للعقد 476 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 4.3 مليار جنية مصري.

وأوضح الجيوشي أن مدة التنفيذ ستكون علي ثلاث مراحل المرحلة الاولي 55 شهر والمرحلة الثانية 65 شهر والمرحلة الثالثة 74 شهر بالإضافة إلي عدد شهرين فترة تشغيل تجريبي لكل مرحلة وبالنسبة للتسليم الإبتدائي ستكون بنهاية فترة التشغيل التجريبي لكل مرحلة .

كما شهد الدكتور الجيوشي توقيع عقد لأعمال المجموعة الاولي لتصميم وتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وإتحاد الشركات المصرية الفرنسية(الستوم – تاليس) ووقع العقد كلاً من اللواء / طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للانفاق طرف أول والسيد طارق وجيه عن إتحاد الشركات المصرية الفرنسية طرف ثاني

> وأكد الوزير أن عقد الإتفاق تضمن تصميم وتنفيذ وضمان أعمال نظم الإشارات وانظمة القيادة ، نظام إتصالات شامل ، نظام التحكم المركزي والتحكم عن بعد والمراقبة لحركة القطارات والتحكم في توزيع مصدر الطاقة علي محطات المعدلات ومحطات الإنارة ومحطات القوي الكهربائية من خلال مركز التحكم في الطاقة بقيمة تقريبية 161 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 1.5 مليار جنية مصري. ، مضيفاً أن مدة التنفيذ ستكون علي ثلاث مراحل المرحلة الاولي 55 شهر والمرحلة الثانية 65 شهر والمرحلة الثالثة 74 شهر.

من جانبه أوضح اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث تبلغ 15 محطة بإجمالي طول 17.7 كم سيتم تنفيذها علي 3 أجزاء ، الجزء الأول بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتي الكيت كات ويشتمل علي 4 محطات نفقية وهي ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

والجزء الثاني بطول 6.6 كم وتمتد من محطة الكيت كات مروراً بمنطقة إمبابة حتي تصل إلي المحطة التبادلية عند محور روض الفرج وتشتمل علي 6 محطات ( محطة واحدة نفقية و 2 محطة سطحية و3 محطة علوية ) وهي السودان – إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري – المحطة التبادلية عند روض الفرج .

> والجزء الثالث بطول 7.1 كم وتمتد من محطة الكيت كات مروراً بمنطقة المهندسين وبولاق الدكرور حتي جامعة القاهرة وتشتمل علي 5 محطات ( 3 محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية ) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول – بولاق الدكرور – جامعة القاهرة ).